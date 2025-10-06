Kedden is trükkös lesz az időjárás térségünkben

A keddi napon mozgalmas időjárásra készülhetünk térségünkben. A reggel még többnyire derült, napos idővel indul, de a délelőtti órákban egyre több gomolyfelhő képződik, amelyek délutánra már teljesen eltűnhetnek felőlünk. Bár a legtöbb helyen többórás napsütésre számíthatunk, futó zápor helyenként előfordulhat, főként a vármegye nyugati és északi részein.

Gomolyfelhők és napsütés váltják majd egymást kedden, igazi őszi időjárásra számíthatunk

Forrás: HungaroMet Zrt.

Változékony, szeles időjárás várható kedden

A hőmérséklet a naposabb időszakokban kellemesen alakul, délután 14 és 19 fok közé emelkedhet, estére viszont gyorsan visszahűl, 8–10 fok környékére. A változékonyság ellenére a nap jelentős részében kedvező marad az idő, így a szabadtéri programokra is lehet készülni.