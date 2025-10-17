Minden gazda fellélegezhet ettől a hírtől, így alakul a következő napok időjárása

Az elmúlt hetekben az ország felett tartósan északnyugatias áramlás uralkodott, ami ugyan hozott némi felhőt és helyenként pár milliméternyi esőt, de jelentős csapadék továbbra sem érkezett. Az utóbbi tíz napban szinte sehol sem haladta meg az összeg az 5 millimétert, ami a mezőgazdaság számára komoly gondot jelent. Mutatjuk, hogyan alakul az időjárás a következő napokban!

Akár fagy is lehet a következő napokban, hidegre fordul az időjárás

A déli országrész különösen kiszáradt: a 30 napos csapadékhiány már az 50 millimétert is eléri, a mélyebb talajrétegek pedig országszerte szinte porzanak. Közben a kukorica és a gyümölcsök betakarítása még zajlik, de a gazdák már egyre inkább áztató esőért imádkoznak, hiszen az őszi vetésekhez nedvességre van szükség.

Megérkezik a hideg – jönnek az éjszakai fagyok

A hétvégén hidegfront érkezik, ami mögött hűvösebb, de száraz levegő áramlik fölénk. Vasárnaptól keddig sokfelé számíthatunk gyenge éjszakai fagyokra, a nappali maximum pedig 9-14 fok közé esik vissza. Ez már az a klasszikus, csípős októberi idő, amikor reggel jéghideg a fű, de délután még előbújik a nap.

A mezőgazdaság szempontjából a hideg ugyan nem jó hír, de legalább a szüretelés és a betakarítás zavartalanul folytatódhat – amíg a csapadék vissza nem tér.

Fordulat allhat be az időjárásban a jövő héten

A jövő hét közepétől újabb változás jön: megerősödik a nyugatias áramlás, és vele együtt enyhébb, nedvesebb levegő érkezik Magyarország fölé. A HungaroMet szerint ekkor több hullámban eső is várható, főleg az ország nyugati és középső részén.

A fagyok ezzel megszűnnek, a nappali felmelegedés fokozatosan erősödik. Bár a napsütés kevesebb lesz, a mezőgazdaság végre fellélegezhet: az Alföldön is esély nyílik a talaj átnedvesedésére.

Mit jelent mindez a gazdáknak?

A repce és az őszi gabonák számára az érkező eső szó szerint életmentő lehet. Az elmúlt hetek szárazsága miatt sok helyen késett a vetés vagy nem tudott megfelelően kikelni a növény. A következő napok csapadéka ezért kulcsszerepet játszik a termés jövő évi kilátásaiban.

A HungaroMet szakemberei arra figyelmeztetnek, hogy a friss előrejelzéseket érdemes naponta figyelni, mert a következő időszakban gyorsan változhat az időjárás. A radarképek és az agrometeorológiai térképek a legpontosabb információkat adják, különösen a rövid távú döntésekhez.