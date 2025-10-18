Hogy milyen lesz az időjárás holnap? Most eláruljuk!

Hideg front szökött be hazánkba ezen a ledolgozós szombaton, így a legmagasabb hőmérséklet is csak 18 fok volt, és néhol záporok is kialakultak. De mit hoz nekünk a vasárnap? Vajon folytatódik a jelenlegi időjárás?

Napos, de hűvös időjárás köszönt ránk vasárnap

Forrás: Illusztráció / MW archív

Lehűlés vagy napsütés? Milyen lesz a holnapi időjárás?

Már a hajnali órákban megérkezik felénk a rétegfelhőzet, a légmozgás nagyrészt mérséklődik, majd legyengül, és akár 2-3 fokra is visszaeshet a hőmérséklet, a hidegebb területeken pedig fagypont alatti minimumok is kialakulhatnak.

Viszont másnap délelőtt fokozatosan tovább halad a felhősödés, derült időre és sok napsütésre számíthatunk, a légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, esőt pedig nem igen jósolnak a meteorológusok. Mindezek ellenére is csak 9-15 fok közé melegszik majd a levegő – írja a HungaroMet.