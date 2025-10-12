október 12., vasárnap

14 perce

Őszies fordulat: megérkezik a hidegfront, borongósabb lesz az időjárás

Címkék#hangulat#reggel#kabát#nap

Ha szeretted a kellemes, napos őszi napokat, most érdemes elővenni a pulcsit — az időjárás ugyanis újra mutat egy szeszélyes arcát. Északról és északnyugatról gyenge hidegfront érkezik, ami nem hoz nagy lehűlést, de a felhők és a záporok biztosan megérkeznek.

Szoljon.hu

Az időjárás mostanában elég változékony, és a következő hét sem lesz kivétel. Hétfőn észak, északnyugat felől gyenge hidegfront éri el az országot, ami miatt erősen megnövekszik a felhőzet, és helyenként záporok is kialakulhatnak.

A,Woman,In,Her,Late,60s,Or,Early,70s,Is
Lassan elő lehet venni a téli dzsekit is és egy melegebb takarót, ugyanis nem lesz velünk kíméletes az időjárás éjjel
Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A szél élénk marad, de viharos lökésekre nem kell számítani. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul – vagyis klasszikus, pulcsis őszi nap vár ránk.

Ha szabadtéri programot tervezel, ne felejts el egy esernyőt bedobni a táskába – az időjárás most bármikor képes meglepni – közölte hírportálunkkal a Köpönyeg.

Orvosmeteorológia: a szél megkavarhatja a közérzetet

A változó hétfői időjárás az érzékenyeknél kisebb fejfájást, fáradékonyságot okozhat. A feltámadó szél miatt nőhet a szív- és érrendszeri panaszok esélye, valamint ingerlékenyebbnek, nyugtalanabbnak is érezhetjük magunkat.

 

