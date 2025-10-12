14 perce
Őszies fordulat: megérkezik a hidegfront, borongósabb lesz az időjárás
Ha szeretted a kellemes, napos őszi napokat, most érdemes elővenni a pulcsit — az időjárás ugyanis újra mutat egy szeszélyes arcát. Északról és északnyugatról gyenge hidegfront érkezik, ami nem hoz nagy lehűlést, de a felhők és a záporok biztosan megérkeznek.
Az időjárás mostanában elég változékony, és a következő hét sem lesz kivétel. Hétfőn észak, északnyugat felől gyenge hidegfront éri el az országot, ami miatt erősen megnövekszik a felhőzet, és helyenként záporok is kialakulhatnak.
A szél élénk marad, de viharos lökésekre nem kell számítani. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul – vagyis klasszikus, pulcsis őszi nap vár ránk.
Ha szabadtéri programot tervezel, ne felejts el egy esernyőt bedobni a táskába – az időjárás most bármikor képes meglepni – közölte hírportálunkkal a Köpönyeg.
Orvosmeteorológia: a szél megkavarhatja a közérzetet
A változó hétfői időjárás az érzékenyeknél kisebb fejfájást, fáradékonyságot okozhat. A feltámadó szél miatt nőhet a szív- és érrendszeri panaszok esélye, valamint ingerlékenyebbnek, nyugtalanabbnak is érezhetjük magunkat.
