Őszies fordulat: megérkezik a hidegfront, borongósabb lesz az időjárás

Az időjárás mostanában elég változékony, és a következő hét sem lesz kivétel. Hétfőn észak, északnyugat felől gyenge hidegfront éri el az országot, ami miatt erősen megnövekszik a felhőzet, és helyenként záporok is kialakulhatnak.

Lassan elő lehet venni a téli dzsekit is és egy melegebb takarót, ugyanis nem lesz velünk kíméletes az időjárás éjjel

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A szél élénk marad, de viharos lökésekre nem kell számítani. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul – vagyis klasszikus, pulcsis őszi nap vár ránk.

Ha szabadtéri programot tervezel, ne felejts el egy esernyőt bedobni a táskába – az időjárás most bármikor képes meglepni – közölte hírportálunkkal a Köpönyeg.

Orvosmeteorológia: a szél megkavarhatja a közérzetet

A változó hétfői időjárás az érzékenyeknél kisebb fejfájást, fáradékonyságot okozhat. A feltámadó szél miatt nőhet a szív- és érrendszeri panaszok esélye, valamint ingerlékenyebbnek, nyugtalanabbnak is érezhetjük magunkat.