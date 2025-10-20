3 órája
Süss fel nap! Felmelegedéssel és fátyolfelhőkkel indul a hét
Már érezhető lesz a változás szele, de a felhők még rondíthatják a hangulatunkat. Mutatjuk, hogy pontosan milyen lesz ma az időjárás.
A Köpönyeg.hu tájékoztatása szerint hétfőn megsuhant minket a változás szele: elindul a felmelegedés. Több órán át süt majd ránk a nap, viszont nem egészen lehet felhőtlen az időjárás és ezzel a hangulatunk.
Hétfői időjárás
Bár a felhők némiképp eltakarják majd a napot, de esőre továbbra sem kell számítani. Míg hajnalban 0, délután már körülbelül 15 fokot mérhetünk.
Napsütéses órák száma: 2 - 6 óra. Mérsékelt UV sugárzás jellemzi majd a napot. Napközben 12 km/órás széllökések várhatóak, az éjszakai órákban 1 fok körül mérhető majd a hőmérséklet.
A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
