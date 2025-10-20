október 20., hétfő

Süss fel nap! Felmelegedéssel és fátyolfelhőkkel indul a hét

Már érezhető lesz a változás szele, de a felhők még rondíthatják a hangulatunkat. Mutatjuk, hogy pontosan milyen lesz ma az időjárás.

Dobos Zsófia Tünde

A Köpönyeg.hu tájékoztatása szerint hétfőn megsuhant minket a változás szele: elindul a felmelegedés. Több órán át süt majd ránk a nap, viszont nem egészen lehet felhőtlen az időjárás és ezzel a hangulatunk.

időjárás hétfőn
Nem lesz felhőtlen az időjárás, vastagodó fátyolfelhők szűrik majd a napsütést
Forrás: Illusztráció / MW archív

Hétfői időjárás

Bár a felhők némiképp eltakarják majd a napot, de esőre továbbra sem kell számítani. Míg hajnalban 0, délután már körülbelül 15 fokot mérhetünk.

Napsütéses órák száma: 2 - 6 óra. Mérsékelt UV sugárzás jellemzi majd a napot. Napközben 12 km/órás széllökések várhatóak, az éjszakai órákban 1 fok körül mérhető majd a hőmérséklet.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 


 

