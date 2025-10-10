október 10., péntek

Leszáll közénk Mary Poppins? Ilyen időjárás lep meg minket pénteken

Bár Mary Poppins nem lep meg minket az égből leszállva, a szél viszont igen, ami nagy lendülettel köszön be a Kárpát-medencébe és így hazákba is. Ennek köszönhetően időjárásunk mindenképp izgalmasabb lesz, sőt, az ara érzékenyeknek olykor fájdalmas is.

Dobos Zsófia Tünde

Valószínűleg mindenki érzékelte, hogy a szél nem csak megélénkült, hanem egészen megerősődött. Az eddigi, kicsit langyosabb őszi időjárást megszokva, ez most kellemetlen lehet. Eddig csak beszéltek róla a meteorológusok, de a hidegfront most már véglegesen elérte a Kárpát-medencét és vele együtt kishazánkat. Ennek köszönhetően tapasztalhatjuk, hogy ismét erősen megnövekszik a felhőzet, és nagy területen megerősödik az északnyugati szél – vélik a HungaroMet szakemberei.

szeles időjárás érkezik hazánkba
Pénteken nagy szelet hoz magával az időjárás
Forrás:  HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldala

Szeles időjárás borzolja a kedélyeket, na meg persze a hajunkat

Vármegyénkben is 31 km/órás erős széllökéseket jósoltak az előrejelzések, viszont ez a Tisza-tó környékén akár 45km/órára kialakulása is lehetséges a szakemberek szerint. De nem csak a szél erősödhet meg a mai napon, északkeleten kisebb eső, zápor is előfordulhat, ám máshol szerencsére csak szemerkélhet az eső. 

Ez az erős légáram kitart majd szombaton is, így akkor nagy területen kísérhetik erős lökések az északnyugati légmozgást, viszont térségünkben már kevesebb esélyt látnak a 45km/órás széllökésekre.

A HungaroMet még egy videót is közzé tett, amelyen figyelemmel követhetik a szélsebességet és a szélirányt.

