3 órája
Búcsút inthetünk a napsütésnek – eső és szél jön szerdán
Az élénk északkeleti szél tovább fokozza a hűvös érzetet, a délutáni csúcshőmérséklet mindössze 14–15 fok körül alakul.
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szerdán észak, északkelet felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan fordul elő záporeső. Az északkeleti szél egyre inkább megélénkül. 14-15 fok várható délután.
Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás
Az időjárás orvosmeteorológiai szempontból is kihívásokat tartogat. Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.