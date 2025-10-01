október 1., szerda

Búcsút inthetünk a napsütésnek – eső és szél jön szerdán

Az élénk északkeleti szél tovább fokozza a hűvös érzetet, a délutáni csúcshőmérséklet mindössze 14–15 fok körül alakul.

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szerdán észak, északkelet felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan fordul elő záporeső. Az északkeleti szél egyre inkább megélénkül. 14-15 fok várható délután.

Felhős időjárás várható szerdán
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás

Az időjárás orvosmeteorológiai szempontból is kihívásokat tartogat. Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. 

 

