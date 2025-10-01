Búcsút inthetünk a napsütésnek – eső és szél jön szerdán

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szerdán észak, északkelet felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan fordul elő záporeső. Az északkeleti szél egyre inkább megélénkül. 14-15 fok várható délután.

Felhős időjárás várható szerdán

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás

Az időjárás orvosmeteorológiai szempontból is kihívásokat tartogat. Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.