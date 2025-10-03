Fagyos reggelre ébredhetünk pénteken – mutatjuk, hol lesz a leghidegebb

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint pénteken hosszabb napos időszakok mellett gomolyfelhők jelennek meg, főként a keleti országrészben, de csapadék kialakulásának kicsi az esélye. Hajnalban több helyen fagyhat. Délutánra 12–17 fok közötti értékekre számíthatunk.

Felhős időjárás várható pénteken

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás

Az időjárás orvosmeteorológiai szempontból is kihívásokat tartogat. Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.