2 órája
Kabátot elő! 12 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet
Őszi kabát nélkül senki se induljon útnak, 12–17 fok közötti hőmérsékletre készülhetünk.
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint kettősség jellemezheti hazánk időjárását, a Dunától keletre egyre felhősebb, borúsabb idő várható. A Tiszántúlon akár több helyen lehet eső, zápor. 12 és 17 fok között mozoghat a hőmérséklet.
Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás
Az időjárás orvosmeteorológiai szempontból is kihívásokat tartogat. Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.