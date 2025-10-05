október 5., vasárnap

Hidegfront érkezik vasárnap, de nem kell sokáig fagyoskodnunk

Címkék#időjárás-előrejelzés#felhős#időjárás

Alig éri el a hőmérő higanyszála a 15 fokot, de a folytatásban érkezik némi felmelegedés.

Szoljon.hu

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint vasárnap északnyugat felől hidegfront érkezik. Délelőtt még borongós, többfelé csapadékos lesz az időjárás, délutánra azonban felszakadozik a felhőtakaró, és több helyen kisüt a nap. Szórványosan ekkor is előfordulhat zápor. Az északnyugati szél feltámad, a legmagasabb hőmérséklet 15 fok körül várható.

időjárás
Néhány helyen csapadékra is számíthatunk vasárnap, enyhe hidegfront befolyásolja a Jászkunság időjárását
Fotó: Gettyimages.com / Forrás:  Illusztráció

Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

