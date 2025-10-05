Hidegfront érkezik vasárnap, de nem kell sokáig fagyoskodnunk

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint vasárnap északnyugat felől hidegfront érkezik. Délelőtt még borongós, többfelé csapadékos lesz az időjárás, délutánra azonban felszakadozik a felhőtakaró, és több helyen kisüt a nap. Szórványosan ekkor is előfordulhat zápor. Az északnyugati szél feltámad, a legmagasabb hőmérséklet 15 fok körül várható.

Néhány helyen csapadékra is számíthatunk vasárnap, enyhe hidegfront befolyásolja a Jászkunság időjárását

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.