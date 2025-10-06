Időjárás
2 órája
Az ősznek is vannak szépségei, de a hétfő reggeli időjárásnak nem fogunk örülni
Hideg és köd jellemzi majd a hajnali órákat.
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint hétfőn változóan felhős időjárásra számíthatunk, délelőtt inkább a Dunántúlon, délután főleg a keleti területeken fordul elő zápor. Az Északnyugati szél sokfelé lesz erős. Reggel Északkeleten ködfoltok képződnek. 14 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
