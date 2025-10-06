Erős széllökések, hűvös esték – végérvényesen belépünk az őszbe

A Jászkunságban a délutáni órákban többfelé kisüt a nap, de a felhők sem tűnnek el teljesen az égről. Az időjárás egyre szelesebbé válik, a nap hátralévő részét helyenként erős, olykor viharos lökések kísérhetik.

Igazi őszi időjárásra számíthatunk délután

Forrás: HungaroMet Zrt.

Őszi hangulatban telik a délután: változékony időjárásra számíthatunk

A HungaroMet tájékoztatása szerint a nap végére fokozatosan mérséklődik a szél, az esti órákra pedig derültebb égbolt valószínű. A hőmérséklet gyorsan visszaesik, így érdemes egy vastagabb kabátot is előkészíteni, ha valaki este indul útnak. A következő napokban is marad a mérsékelten hűvös, változékony időjárás.