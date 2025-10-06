Az ősznek is vannak szépségei, de a hétfő reggeli időjárásnak nem fogunk örülni

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint hétfőn változóan felhős időjárásra számíthatunk, délelőtt inkább a Dunántúlon, délután főleg a keleti területeken fordul elő zápor. Az Északnyugati szél sokfelé lesz erős. Reggel Északkeleten ködfoltok képződnek. 14 fok körül tetőzik a hőmérséklet.

Beköszöntött ködös időjárás, és a hőmérséklet sem szökik magasra

Fotó: Illusztráció / Forrás: MW archív

Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.