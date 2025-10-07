Változékony időjárásra számíthatunk kedden, de ismét sokat látjuk a napot

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint nyugaton borult, a kora délutáni órákig csapadékos időjárás ígérkezik kedden, míg másutt napsütés és gomolyfelhők váltják egymást. A szél többfelé élénk marad. Délutánra 16–17 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Egyes helyeken csapadék, másutt napsütés jellemzi majd a keddi időjárást

Fotó: Illusztráció / Molcsányi Máté

Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.