Igazán szép időre számíthatunk szerdán, de könnyen érhet meglepetés is

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint napos, gomolyfelhős időjárásra számíthatunk szerdán. Csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor. 15 és 20 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Kifejezetten kellemes időjárásra számíthatunk szerdán

Fotó: Illusztráció / Szabó Imre (MW archív)

Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.