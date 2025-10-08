október 8., szerda

Igazán szép időre számíthatunk szerdán, de könnyen érhet meglepetés is

A hőmérő higanyszála elérheti akár a 20 fokot is.

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint napos, gomolyfelhős időjárásra számíthatunk szerdán. Csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor. 15 és 20 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Kifejezetten kellemes időjárásra számíthatunk szerdán
Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

