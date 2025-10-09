Időjárás
Ma is meleg lesz délután, de az élénk szél elronthatja jókedvünk
Folytatódik a „vénasszonyok nyara”, de a következő napokban már beköszönthet az igazi csapadékos ősz.
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint csütörtökön gyakran lesz erősen felhős az ég, de csak néhol fordulhat elő zápor. Az Északnyugati szél egyre inkább megélénkül. Marad a 15-20 fokos maximum.
Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
