Ismét húsz fok körül alakul a hőmérséklet, de lesz egy csavar a pénteki nap időjárásában

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint pénteken a reggeli ködfoltok feloszlása után váltakozóan napos-felhős időjárás ígérkezik, csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő. Az északnyugati légmozgás sokfelé megerősödik. Napközben 19–20 fok körüli hőmérséklet várható.

A napos és a felhős égbolt váltakozik pénteken, ez hatással lesz az időjárásra

Fotó: Illusztráció / Szakony Attila (MW archív)

Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.