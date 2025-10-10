3 órája
Ismét húsz fok körül alakul a hőmérséklet, de lesz egy csavar a pénteki nap időjárásában
Változékony időjárásra számíthatunk pénteken, amelynek oka a délelőtt képződő sűrű felhőrétegben keresendő.
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint pénteken a reggeli ködfoltok feloszlása után váltakozóan napos-felhős időjárás ígérkezik, csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő. Az északnyugati légmozgás sokfelé megerősödik. Napközben 19–20 fok körüli hőmérséklet várható.
Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
