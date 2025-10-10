október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

3 órája

Ismét húsz fok körül alakul a hőmérséklet, de lesz egy csavar a pénteki nap időjárásában

Címkék#időjárás-előrejelzés#felhős#időjárás

Változékony időjárásra számíthatunk pénteken, amelynek oka a délelőtt képződő sűrű felhőrétegben keresendő.

Szoljon.hu

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint pénteken a reggeli ködfoltok feloszlása után váltakozóan napos-felhős időjárás ígérkezik, csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő. Az északnyugati légmozgás sokfelé megerősödik. Napközben 19–20 fok körüli hőmérséklet várható.

időjárás
A napos és a felhős égbolt váltakozik pénteken, ez hatással lesz az időjárásra
Fotó: Illusztráció / Szakony Attila (MW archív)

Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu