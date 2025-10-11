Nem lehet okunk a panaszra, a szombati időjárás a szabadtéri programoknak is kedvez

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szombaton a réteg- és fátyolfelhők mellett többórás napsütés is várható csapadék nélkül. A nap első felében még erős lehet a szél, majd mérséklődik. Kellemes őszies időjárás és 19-20 fok valószínű.

Újra kisüt a nap szombaton, kellemes időjárást teremtve ezzel a Jászkunságban

Fotó: Illusztráció / Szakony Attila (MW archív)

Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.