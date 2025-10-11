Időjárás
Nem lehet okunk a panaszra, a szombati időjárás a szabadtéri programoknak is kedvez
Sokat látjuk majd a napot, ami megteszi a hatását a napi maximum hőmérsékletre is.
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szombaton a réteg- és fátyolfelhők mellett többórás napsütés is várható csapadék nélkül. A nap első felében még erős lehet a szél, majd mérséklődik. Kellemes őszies időjárás és 19-20 fok valószínű.
Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
