Használjátok ki a meleg utolsó pillanatait a hidegfront előtt

A hét utolsó napján többnyire napos időre számíthatunk, helyenként vékony rétegfelhőkkel, miközben a délutáni hőmérséklet 16–21 fok között alakul.

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint vasárnap többnyire napos időjárás ígérkezik, helyenként megjelenő rétegfelhőkkel. Csapadék nem valószínű. A délutáni hőmérséklet 16 és 21 fok között alakulhat.

Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

