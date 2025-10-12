Használjátok ki a meleg utolsó pillanatait a hidegfront előtt

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint vasárnap többnyire napos időjárás ígérkezik, helyenként megjelenő rétegfelhőkkel. Csapadék nem valószínű. A délutáni hőmérséklet 16 és 21 fok között alakulhat.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.