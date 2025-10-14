Eső is jöhet kedden

október 14., kedd

Napszemüveg helyett most inkább esernyőt pakolj! Egy gyenge hidegfront toppan be északnyugat felől, és máris borongósabbra vált az időjárás hangulata.

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint kedden délelőtt többnyire borongós, délután változóan felhős időjárásra számíthatunk. Csak néhol alakulhat ki kisebb eső vagy zápor. A hőmérséklet csökken: reggel 5, délután körülbelül 15 fok valószínű.

Hideg vagy őszies lesz az időjárás?

A szél élénk lesz, szóval a hajad valószínűleg nem fog együttműködni. A hőmérséklet 15–20 fok körül mozog, ami pont elég ahhoz, hogy ne fázz, de ne is bízd el magad.

Összességében: kellemetlen? Nem igazán. Kicsit őszi, kicsit szeles, de még bőven élvezhető — szóval ha szereted az időjárás szeszélyes oldalát, ez most a te napod.

