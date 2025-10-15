október 15., szerda

Lehűlés és csapadék: ilyen időjárás várható szerdán

Gyenge hidegfront toppan be északnyugat felől, és máris borongósabbra vált az időjárás hangulata.

Szoljon.hu

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szerdán őszi arcát mutatja az időjárás. Hűvös reggelekre és változékony, szeles időre készülhetünk. Napos és felhős időszakok váltakoznak, a gomolyfelhőkből helyenként zápor is kialakulhat.

Leave in puddle.
Ilyen időjárás lesz szerdán
Fotó: Gettyimages.com / Forrás:  Illusztráció

Hideg időjárásra kell készülnünk

A hajnal különösen csípős lesz, -2 és +6 fok közötti hőmérsékletekre kell számítani, így a korán indulók számára érdemes lesz elővenni a melegebb kabátot. Napközben valamelyest enyhül az idő, de a délutáni 11–17 fok sem ígér igazi meleget.

A meteorológusok szerint a reggeli fagyok a hét második felében is megmaradhatnak, különösen a szélvédett, derült tájakon. Bár napközben a napsütés néhol felbukkanhat, összességében továbbra is hűvös, csapadékos őszi időre van kilátás.

Aki tehát reggelente útnak indul, jobban teszi, ha rétegesen öltözik, a hideg hajnalok után ugyanis délután sem lesz kifejezetten meleg.

