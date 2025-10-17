Időjárás
3 órája
Pénteken felhősödés, de csak elszórt eső várható
Északról és délről is felhők érkeznek pénteken, de csak helyenként alakul ki kisebb eső. A hőmérséklet 16-17 fok körül tetőzik, estére az északnyugati szél is megélénkül.
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint pénteken észak és dél felől is felhősödés várható, de csak elszórtan fordul elő kisebb eső. 16-17 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Estétől megélénkül az északnyugati szél.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Minden élet számít
2025.10.15. 17:00
Riasztották a ceglédi tűzoltókat, furcsa hangokat hallottak az egyik fáról
Ezt ne hagyja ki!Büntetés a MÁV járatain
2025.10.15. 16:18
Inge-gatyája rámehet a büntetésre: a szolnoki vonalat is érinti a változás!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre