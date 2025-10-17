Pénteken felhősödés, de csak elszórt eső várható

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint pénteken észak és dél felől is felhősödés várható, de csak elszórtan fordul elő kisebb eső. 16-17 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Estétől megélénkül az északnyugati szél.

Szerdán igazi hullámvasút lesz az időjárás

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció