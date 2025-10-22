Szürke őszi hangulat, néhol esővel – így telik a szerdai nap

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szerdán sem hoz igazi derűt az időjárás. Marad a borongós, felhős idő, és több helyen kisebb záporok is előfordulhatnak. Bár nem kell kiadós esőre számítani, a szitáló csapadék és a párás levegő sokak kedvét elveheti a szabadtéri programoktól. A hőmérséklet csúcsértéke 16–17 fok körül alakul, így a vastagabb kabát még nem, de egy réteges öltözet mindenképp jól jöhet.

Fátyolfelhős időjárásra számíthatunk szerdán

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

A délkeleti szél többfelé megélénkül, ami helyenként kellemetlenül csípős érzetet adhat a hűvös levegőben. Az estére sem várható jelentős változás: marad a felhős ég és a hűvös, őszi idő.

Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás

A frontmentes idő ellenére sokaknál jelentkezhet fáradékonyság, levertség vagy koncentrációs nehézség – ezekért a párás, nyomott légkör a felelős. A szél miatt a fejfájásra hajlamosak is érzékenyebbek lehetnek, különösen a délkeleti országrészben. A reumatikus panaszok is felerősödhetnek, ezért ajánlott a kíméletes mozgás és a melegen tartó öltözet.

A szabadban közlekedőknek érdemes esernyőt tartaniuk a táskában, az autósok pedig számítsanak csúszósabb, nedves útszakaszokra.

Összességében igazi őszi, nyugodt nap vár ránk – nem viharos, de inkább takaró alá bújós hangulatú.