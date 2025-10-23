Ezt nem tesszük zsebre: mutatjuk mi vár ránk nemzeti ünnepünkön

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint csütörtökön Nemzeti ünnepünk napján eleinte még változóan felhős időjárásra számíthatunk, és csak elszórtan alakulnak ki záporok. A délután második felétől azonban markáns hidegfront éri el térségünket. Estétől országszerte megnő a csapadék esélye, többfelé kiadós eső, záporok, sőt beágyazott zivatarok is előfordulhatnak.

Szomorú időjárás vár ránk a nemzeti ünnepen

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A front előtt még kellemes, 21–22 fokos maximumokra számíthatunk, ám estére hirtelen lehűlés kezdődik. A nap folyamán a déli szél élénk, estétől pedig északnyugatira fordul, helyenként viharos lökésekkel.

Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás

A markáns front erős terhelést ró a szervezetre: a melegfronti hatások után rövid időn belül hidegfronti tünetek jelentkezhetnek. Gyakoribb lehet a fejfájás, ingerlékenység, fáradékonyság, valamint a vérnyomás-ingadozás. A szív- és érrendszeri panaszokkal élők, illetve a frontérzékenyek számára ez a nap különösen megterhelő lehet. Érdemes kerülni a hirtelen hőmérséklet-változást, sok folyadékot fogyasztani, és a kinti programokat inkább a kora délutáni órákra időzíteni.