Viharos front érkezik, több helyen záporokkal és erős széllel
Vasárnap reggel a ködfoltok feloszlása után fokozatosan beborul az ég, és több helyen esőre, záporra számíthatunk.
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint a vasárnap reggeli ködfoltok feloszlását követően délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, és egyre több helyen várható eső, zápor. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. Délután 11–16 fokot mérhetünk.
Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás
A melegfronti hatás miatt fejfájás, fáradékonyság jelentkezhet, de a levegőminőség javul, így a szabadban tartózkodás továbbra is kellemes lehet.
A hajnali csapadékzóna fokozatosan elvonul, északnyugat felől pedig egyre többfelé kisüt a nap, de a délnyugati tájakon napközben is lehet még egy-egy zápor. A nyugati szél délelőtt több helyen erősen fújhat, ami tovább fokozza a hűvös érzetet.
A nappali maximumok mindössze 14–15 fok körül alakulnak, tehát igazi őszi, friss időre számíthatunk.
