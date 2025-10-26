október 26., vasárnap

Viharos front érkezik, több helyen záporokkal és erős széllel

Vasárnap reggel a ködfoltok feloszlása után fokozatosan beborul az ég, és több helyen esőre, záporra számíthatunk.

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint a vasárnap reggeli ködfoltok feloszlását követően délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, és egyre több helyen várható eső, zápor. Az északnyugati szél többfelé megerősödik. Délután 11–16 fokot mérhetünk.

Esős időjárás várható vasárnap
Fotó: Gettyimages.com / Forrás:  Illusztráció

Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás

A melegfronti hatás miatt fejfájás, fáradékonyság jelentkezhet, de a levegőminőség javul, így a szabadban tartózkodás továbbra is kellemes lehet.

A hajnali csapadékzóna fokozatosan elvonul, északnyugat felől pedig egyre többfelé kisüt a nap, de a délnyugati tájakon napközben is lehet még egy-egy zápor. A nyugati szél délelőtt több helyen erősen fújhat, ami tovább fokozza a hűvös érzetet.

A nappali maximumok mindössze 14–15 fok körül alakulnak, tehát igazi őszi, friss időre számíthatunk.

