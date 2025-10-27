október 27., hétfő

Vége a nyugodt őszi időnek, mozgalmas napok jönnek

Felhős, szeles, napokra számíthatunk a hét első felében.

Szoljon.hu

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint hétfőn változóan felhős, szeles, mozgalmas időjárás várható. Zápor csak elszórtan fordul elő. 11-13 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Szeles időjárásra számíthatunk a hét első felében
Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás

A melegfronti hatás miatt fejfájás, fáradékonyság jelentkezhet, de a levegőminőség javul, így a szabadban tartózkodás továbbra is kellemes lehet.

A hajnali csapadékzóna fokozatosan elvonul, északnyugat felől pedig egyre többfelé kisüt a nap, de a délnyugati tájakon napközben is lehet még egy-egy zápor. A nyugati szél délelőtt több helyen erősen fújhat, ami tovább fokozza a hűvös érzetet.

A nappali maximumok mindössze 14–15 fok körül alakulnak, tehát igazi őszi, friss időre számíthatunk.

