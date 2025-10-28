október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Időjárás

1 órája

Viharos időjárás közeleg: mutatjuk, hol csaphat le a szél

#időjárás-előrejelzés#felhős#időjárás

Felhős, szeles, napokra számíthatunk a hét első felében.

Szoljon.hu

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint kedden változó felhőzetre és időnkénti felhőátvonulásokra lehet számítani, elszórtan zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél főként délelőtt lehet erős, olykor viharos. A nappali csúcshőmérséklet 10–15 fok között várható.

időjárás
Felhős időjárásra számíthatunk kedden 
Fotó: Takács József (MW archív)

Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A hidegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus, stroke).

