3 órája
Visszatér a napsütés, de nem tart sokáig – mutatjuk, mire számíthatunk
A nap nagy részében többórás napsütésre számíthatunk, de délutánra megnövekszik a felhőzet, és helyenként zápor is kialakulhat.
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint csütörtökön a többórás napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, helyenként zápor is kialakulhat. A hőmérséklet már 20 fok körül alakul.
Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás
Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A hidegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus, stroke).
