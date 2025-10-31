2 órája
Véget ér a borongós idő – újra előbújik a nap a Jászkunságban
Reggel még párás, hűvös levegőre ébredhetünk, de napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet.
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint pénteken a párásság megszűnése után rétegfelhők mellett napsütésre is számíthatunk. Nem lesz eső. 15 és 20 fok között mozoghat a hőmérséklet.
Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás
Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A hidegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus, stroke).
