Elvonul a front, kisüt a nap, majd újra jön a feketeleves

Péntekre végre fellélegezhetünk egy kicsit. Reggelre nyugat felől elvonul a makacs frontrendszer, és több órás napsütés is vár ránk – de ne örüljünk túl korán. Délután ugyanis újabb felhők és záporok érkeznek, helyenként zivatar is befigyelhet. Az északnyugati szél ráadásul többfelé viharossá fokozódhat, így az esernyő és a kabát továbbra is alapfelszerelés marad – tájékoztatott a HungaroMet.

Szeszélyes időjárással számolhatunk pénteken

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Reggelre kisüt a nap, keleten még esős lehet az időjárás

A nap nyugaton indul a legbiztatóbban: ott gyorsan felszakadozik a felhőzet, és naposabb idő várható. Ezzel szemben északkeleten még maradhat a borongós, csöpörgős reggel, de délre ott is enyhül az idő.

Délután újra beborulhat

A nap második felében délről újabb felhők érkeznek, és a dél-dunántúli, déli országrészben ismét eleredhet az eső. Egy-egy zivatar sem kizárt, szóval ha útnak indulsz, ne hagyd otthon az esernyőt.

Széllel és lehűléssel ér véget a hét

A nyugati, északnyugati szél napközben sok helyen megerősödik, az északi vármegyékben pedig akár viharos lökések is jöhetnek. Estére csillapodik a szél, de a hőmérséklet is esni kezd. A nappali 11-18 fok után éjszaka 10 fok alá hűlhet a levegő.