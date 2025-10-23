32 perce
Elvonul a front, kisüt a nap, majd újra jön a feketeleves
Reggel napszemüveg, délután esernyő – igazi „mindenből egy kicsit” nap vár ránk pénteken.
Péntekre végre fellélegezhetünk egy kicsit. Reggelre nyugat felől elvonul a makacs frontrendszer, és több órás napsütés is vár ránk – de ne örüljünk túl korán. Délután ugyanis újabb felhők és záporok érkeznek, helyenként zivatar is befigyelhet. Az északnyugati szél ráadásul többfelé viharossá fokozódhat, így az esernyő és a kabát továbbra is alapfelszerelés marad – tájékoztatott a HungaroMet.
Reggelre kisüt a nap, keleten még esős lehet az időjárás
A nap nyugaton indul a legbiztatóbban: ott gyorsan felszakadozik a felhőzet, és naposabb idő várható. Ezzel szemben északkeleten még maradhat a borongós, csöpörgős reggel, de délre ott is enyhül az idő.
Délután újra beborulhat
A nap második felében délről újabb felhők érkeznek, és a dél-dunántúli, déli országrészben ismét eleredhet az eső. Egy-egy zivatar sem kizárt, szóval ha útnak indulsz, ne hagyd otthon az esernyőt.
Széllel és lehűléssel ér véget a hét
A nyugati, északnyugati szél napközben sok helyen megerősödik, az északi vármegyékben pedig akár viharos lökések is jöhetnek. Estére csillapodik a szél, de a hőmérséklet is esni kezd. A nappali 11-18 fok után éjszaka 10 fok alá hűlhet a levegő.
