36 perce
Borongós keddi nap elé nézünk, de nem kell teljesen elkeseredni
A hét utolsó napján többnyire napos időre számíthatunk, helyenként vékony rétegfelhőkkel, miközben a délutáni hőmérséklet 16–21 fok között alakul.
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint kedden az időjárás nem épp a napsütés szerelmeseinek kedvez.
Erősen felhős, helyenként borult ég várható, és délnyugat felől többfelé eleredhet az eső vagy zápor. A délkeleti szél továbbra is élénken fúj majd, így aki útnak indul, érdemes lesz esernyőt és egy melegebb kabátot is magával vinnie. A hőmérséklet 8 és 18 fok között alakul, a hűvösebb időre főleg az ország északkeleti részén kell számítani.
Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás
Az orvosmeteorológia szerint a változékony, szeles és nedves idő megterhelheti a szervezetet: a frontérzékenyek fejfájást, fáradékonyságot, koncentrációs nehézséget tapasztalhatnak. A légnyomás-ingadozás miatt nőhet a vérnyomásproblémákkal küzdők panaszainak esélye is, így nem árt kicsit pihenősebbre venni a napot.
A borongós idő ellenére érdemes kimozdulni egy rövid sétára – a friss levegő segíthet ellensúlyozni az őszi fáradtságot. És bár a nap ritkán bukkan elő, egy csésze forró tea és egy meleg takaró mellett akár ez a kedd is lehet egészen barátságos.
