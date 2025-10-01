október 1., szerda

Malvin névnap

Időjárás

1 órája

Kis túlzással bármi jöhet: fordulatos időjárásra számítsunk – mutatjuk a részleteket!

Címkék#hőmérséklet#levegő#fagy#növény

Bár a nap is megmutatja magát, a szél és a felhők gondoskodnak róla, hogy ne legyen teljesen felhőtlen az időjárás csütörtökön. Záporból is juthat, de inkább csak elszórtan.

Szoljon.hu

Csütörtökön reggeltől estig változatos időjárás várható. A napsütést sok helyen gomolyfelhők tarkítják, amelyekből itt-ott rövid zápor is kialakulhat. A délutáni óráktól az Alföldön délkeletről, keletről fátyolfelhők érkeznek, amelyek estére sűrűsödnek, így a naplementét már inkább fátyolos égbolt kíséri majd.

időjárás
Változékony időjárás várható csütörtökön
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

Időjárás: szél, felhők és némi napsütés

A szél viszont nem kímél minket: észak, északkelet felől többfelé megerősödik, így az esernyő mellett egy melegebb kabát sem árt. A hőmérséklet ennek ellenére viszonylag barátságos lesz, a csúcsértékek 10 és 15 fok között alakulnak – tehát klasszikus tavaszi napra számíthatunk.

 

