Hidegfront hoz felhős, szeles szombatot
Szombaton eleinte borult, hűvös időre készülhetünk, majd napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet. Többfelé élénk, néhol erős szél fújhat, elszórtan kisebb záporok is előfordulhatnak. Hajnalban mindössze 5, napközben 14 fok körüli hőmérséklet várható a hidegfront nyomán.
A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint szombaton kezdetben borult, erősen felhős időjárás lesz jellemző, majd a nap előrehaladtával fokozatosan szakadozik a felhőtakaró. A légmozgás több helyen élénk, néhol erős lehet. Elszórtan kisebb zápor is kialakulhat. Hajnalban 5 fok körüli minimumra, napközben 14 fokra számíthatunk. Hidegfront érkezik.
