Nem mindenhol lesz barátságos az időjárás vasárnap, de a Jászkunságban tartogathtat meglepetéseket

Vasárnapi időjárás: a hét utolsó napja igazi őszi hangulatot hoz – keleten makacs felhők, máshol napfény és élénk szél váltják egymást, a hőmérséklet pedig 16–21 fok között alakul – közölte hírportálunkkal a HungaroMet.

Szeszélyes időjárás jön: napsütés itt, szélvihar ott – mire számíthatunk?

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Az északkeleti tájakon kisebb eső sem kizárt, de országos csapadékra nem kell számítani. A nyugatias szél napközben többfelé megélénkül, a dombosabb, magasabban fekvő részeken akár erős lökések is előfordulhatnak — tehát aki vasárnapi kirándulást tervez, készüljön egy kicsit szelesebb délutánra.

Kora délutánra általában 16 és 21 fok közé melegszik a levegő, viszont északkeleten pár fokkal hűvösebb maradhat az idő. Tipikus „réteges öltözködős” nap lesz, amikor reggel még kabát kell, de délután már elég egy pulóver.

Orvosmeteorológia: a szél megkavarhatja a közérzetet

A változó vasárnapi időjárás az érzékenyeknél kisebb fejfájást, fáradékonyságot okozhat. A feltámadó szél miatt nőhet a szív- és érrendszeri panaszok esélye, valamint ingerlékenyebbnek, nyugtalanabbnak is érezhetjük magunkat.

A párás, felhős keleti tájakon a hidegérzet is erősebb lehet a valós hőmérsékletnél, így érdemes melegen öltözni. A naposabb részeken viszont kifejezetten kellemes őszi hangulat várható, ami jó hatással lehet a hangulatra és a koncentrációra is.

Vasárnap tehát klasszikus októberi időjárás várható: napos és felhős tájak váltakoznak, a szél sok helyen megélénkül, és bár eső alig lesz, a hőmérséklet már az őszi hűvösre emlékeztet. Egy sétához, kiránduláshoz ideális nap – csak ne felejtsük otthon a szélálló kabátot.