Amália névnap

Akár a csillagokban is gyönyörködhetünk, ha kedden az éjszakai égboltra tekintünk

Nem kellett attól tartanunk, hogy az orrunkig sem látunk, hisz napközben már nem zavarta látásunkat a reggeli köd, az szép lassan feloszlott, a felhőtakaró felszakadozott és több órára kisüthetett a nap. De lássuk, milyen időjárás vár ránk az est közeledtével?

Bár október első pár napjában fog vacogva indultunk el reggel munkába, az elmúlt napokban egyre melegebb időjárás tőrt be hazánkba, így a reggeli órák is kíméletesebbnek bizonyultak számunkra. Ez a mai napon tovább gördült, csak a hajnali köd okozhatott némi izgalmat, de közben ez eltűnt és a felhős tájakon is fokozatosan szakadozhatott fel a felhőtakaró, majd több órára kisütött a nap. Ezt tapasztalva feltehetjük a kérdést, mit hoz számunkra még a kedd?

Időjárás kedd délután
Kellemes őszi időjárás várható kedd délután
Milyen időjárás várható kedd délután?

A HungaroMet előrejelzése szerint, bár gomolyfelhők érkezhetnek, ezek csak elszórtan hozhatnak záporesőt, viszont az északnyugati, északi szél nagy területen lesz élénk. Délben elérjük a napi csúcsot, mely délután egyig ki is tart, 15 fok körül várható a hőmérséklet, de utána is tíz fok fölé kúszhat a hőmérő higanyszála, ráadásul a hajnali órákban sem tapasztalhatunk fagypont közeli hideget, 6-8 fok között várhatóak a maximumok.

Estére tovább csökken a felhőzet, és a legtöbb helyen kiderül az ég, a kevésbé fényszennyezett területeken akár a csillagok is felderengenek majd az égen, hajnalra pedig a szélcsendes tájakon párásság, helyenként köd fordulhat elő.

 

