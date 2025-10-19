56 perce
Érdemes lesz rétegesen öltözni, mert lehűlés vár ránk
Délelőtt általában derült idő várható, de az északkeleti harmadban gomolyfelhők is képződnek. Délután pedig nyugat felől fátyolfelhők érkeznek. De mi vár még ránk?
A HungaroMet időjárás tájékoztatása szerint, szerencsére eső nem szakad a nyakunkba, így a hét utolsó napján érdemes lesz kimozdulni és friss levegőt szívva felkészülni a újabb dolgos hétre. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, de az Alpokalján és helyenként a keleti, északkeleti országrészben megélénkül a déliesre forduló szél.
Ilyen lesz az időjárás vasárnap
Erős szelet csak a szabolcsiak tapasztalhatnak majd (a HungaroMet vészjelzést is közölt a vármegyére, záporral zivatarral, akár villámokkal is meg kell küzdeniük a helyieknek), míg térségünkben sok őszies napsütésre számíthatunk, és csak délután érkezhetnek fátyolfelhők a köpönyeg időjárás-előrejelzése szerint.
Ugyan a reggel hideg lesz, helyenként fagy is előfordulhat, de délelőtt 6 fokra, majd délutánra 9-15 fok közé melegszik majd a levegő. Viszont ezt látva azt mondhatjuk, hogy szombathoz képest lehűlést tapasztalhatunk majd vasárnap.
