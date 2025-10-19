Érdemes lesz rétegesen öltözni, mert lehűlés vár ránk

A HungaroMet időjárás tájékoztatása szerint, szerencsére eső nem szakad a nyakunkba, így a hét utolsó napján érdemes lesz kimozdulni és friss levegőt szívva felkészülni a újabb dolgos hétre. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, de az Alpokalján és helyenként a keleti, északkeleti országrészben megélénkül a déliesre forduló szél.

Őszies napsütéses időjárás vár ránk vasárnap

Forrás: Illusztráció / MW archív

Ilyen lesz az időjárás vasárnap

Erős szelet csak a szabolcsiak tapasztalhatnak majd (a HungaroMet vészjelzést is közölt a vármegyére, záporral zivatarral, akár villámokkal is meg kell küzdeniük a helyieknek), míg térségünkben sok őszies napsütésre számíthatunk, és csak délután érkezhetnek fátyolfelhők a köpönyeg időjárás-előrejelzése szerint.

Ugyan a reggel hideg lesz, helyenként fagy is előfordulhat, de délelőtt 6 fokra, majd délutánra 9-15 fok közé melegszik majd a levegő. Viszont ezt látva azt mondhatjuk, hogy szombathoz képest lehűlést tapasztalhatunk majd vasárnap.