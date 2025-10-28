október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Érkezik a melegfront: szeles, felhős, de enyhébb idő várható

Címkék#felhőzet#melegfront#időjárás

Változékony, helyenként csapadékos időre kell számítani kedden. A napos délelőtt után egy melegfront hoz vastagabb felhőzetet, erős, helyenként viharos széllel kísérve.

Kiss Ádám

Kedden a kisebb-nagyobb felhőtömbök mellett délelőtt még többfelé kisüthet a nap, ám a délutáni órákban északnyugat felől melegfront éri el hazánkat. A fronttal összefüggő, zártabb felhőzet beborítja az ország nagy részét, ezáltal őszies időjárásra számíthatunk.

időjárás
Hazánk időjárását egy nyugat felől érkező melegfront befolyásolja
Forrás: met.hu

A megnövekvő felhőzetből főként az északi tájakon alakulhat ki eső, zápor, de jelentős mennyiségű csapadék nem várható. A szél ugyanakkor sokfelé megélénkül, az ország nagy részén erős, helyenként viharos lökések kísérhetik a nyugatias irányú szelet. Délutántól a légmozgás fokozatosan délnyugatira fordul, és estére gyengülni kezd.

A hőmérséklet a délelőtti naposabb időszaknak és a melegebb légtömegeknek köszönhetően 11 és 18 Celsius-fok között alakul. A délen és délkeleten lehet a legmelegebb, míg az északi tájakon maradhat hűvösebb az idő.

Így alakul a hét folytatása: melegebb időjárás van kilátásban

Összességében szeles, de enyhébb, őszies hangulatú időjárás várható kedden, de a melegfront átvonulását követően a hét közepétől további enyhülésre is számíthatunk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu