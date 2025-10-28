Érkezik a melegfront: szeles, felhős, de enyhébb idő várható

Kedden a kisebb-nagyobb felhőtömbök mellett délelőtt még többfelé kisüthet a nap, ám a délutáni órákban északnyugat felől melegfront éri el hazánkat. A fronttal összefüggő, zártabb felhőzet beborítja az ország nagy részét, ezáltal őszies időjárásra számíthatunk.

Hazánk időjárását egy nyugat felől érkező melegfront befolyásolja

Forrás: met.hu

A megnövekvő felhőzetből főként az északi tájakon alakulhat ki eső, zápor, de jelentős mennyiségű csapadék nem várható. A szél ugyanakkor sokfelé megélénkül, az ország nagy részén erős, helyenként viharos lökések kísérhetik a nyugatias irányú szelet. Délutántól a légmozgás fokozatosan délnyugatira fordul, és estére gyengülni kezd.

A hőmérséklet a délelőtti naposabb időszaknak és a melegebb légtömegeknek köszönhetően 11 és 18 Celsius-fok között alakul. A délen és délkeleten lehet a legmelegebb, míg az északi tájakon maradhat hűvösebb az idő.

Így alakul a hét folytatása: melegebb időjárás van kilátásban

Összességében szeles, de enyhébb, őszies hangulatú időjárás várható kedden, de a melegfront átvonulását követően a hét közepétől további enyhülésre is számíthatunk.