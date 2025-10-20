2 órája
Frontok jönnek-mennek: így néz ki most a hosszú hétvége időjárása
Ezen a hétvégén kicsit megpihenhetünk a hosszú, fáradalmas munka- és iskolanapok után, jön az október 23-ai ünnep és ezzel együtt a hosszúhétvége. Viszont lehet egy valami befolyásolhatja az örömünket, méghozzá az időjárás. Vajon kell tartanunk a rosszidőtől?
Bizonyára sokan már most tervezgetik mit fognak csinálni a hosszú hétvégén, ezért érdemes előre lecsekkolni, hogy mit hoz számunkra az időjárás. Cikkünkben megmutatjuk az előttünk álló hetet, így lépésről lépésre megtervezhetjük a kikapcsolódást. Mert nem mindegy, kirándulhatunk-e egy jó nagyot, vagy az eső áztatta ablak mögül nézhetjük majd a tájat.
Milyen most az időjárási helyzet?
A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint, egy ciklonrendszernek köszönhetően a következő napokban egyre melegebb időt tapasztalhatunk, és átmenetileg megszűnnek az éjszakai fagyok is, aminek hallatán sokaknak felderülhet az arca. Végre nem kell összehúznunk magunkon a kabátot.
Azonban mégis kicsit szomorú arcát mutatja majd az időjárás, már kedden erősen felhős, borús lesz az ég, és délnyugat felől szórványosan alakulhat ki eső, záporeső – írja a köpönyeg.hu. Ez a jelenség még szerdán is kitart, és 16-17 fok körül alakulhat a maximum hőmérséklet.
Október 23-án, nemzeti ünnepünkön viszont a legtöbb helyen 20 fok közelében, vagy a fölött alakulhatnak a csúcsértékek, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 22 fokig is felszökhet a hőmérő higanyszála. Dunántúlon még játékosabb lehet az idő, ott nagy területen megerősödik a déli szél, sőt viharos széllökések is lehetnek.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Csütörtökön délutánig csak kevés helyen lehet kisebb eső, zápor, viszont estétől akár zivatar is kialakulhat több helyen. Péntek délelőttig nagyobb területen van esély 10 mm-t meghaladó csapadékra.
A hétvégén mozgalmas idő várhat ránk: több helyen csapadékkal, de legalább az átlagosnak megfelelő csúcsértékkel „kedveskedik” majd az időjárás, ráadásul várhatóan az éjszakai fagyok sem térnek vissza.
Több rejtegetnivalója is volt a földvári sofőrnek, ezeket már nem tudta kimagyarázni