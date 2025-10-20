október 20., hétfő

Vendel névnap

2 órája

Frontok jönnek-mennek: így néz ki most a hosszú hétvége időjárása

Címkék#időjárás-előrejelzés#nemzeti ünnep#hosszú hétvége#időjárás

Ezen a hétvégén kicsit megpihenhetünk a hosszú, fáradalmas munka- és iskolanapok után, jön az október 23-ai ünnep és ezzel együtt a hosszúhétvége. Viszont lehet egy valami befolyásolhatja az örömünket, méghozzá az időjárás. Vajon kell tartanunk a rosszidőtől?

Dobos Zsófia Tünde

Bizonyára sokan már most tervezgetik mit fognak csinálni a hosszú hétvégén, ezért érdemes előre lecsekkolni, hogy mit hoz számunkra az időjárás. Cikkünkben megmutatjuk az előttünk álló hetet, így lépésről lépésre megtervezhetjük a kikapcsolódást. Mert nem mindegy, kirándulhatunk-e egy jó nagyot, vagy az eső áztatta ablak mögül nézhetjük majd a tájat.

érdekesen alakul majd az időjárás október 23-án
Frontok alakítják majd az időjárást a következő napokban
Forrás: HungaroMet Facebook-oldala

Milyen most az időjárási helyzet?

A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint, egy ciklonrendszernek köszönhetően a következő napokban egyre melegebb időt tapasztalhatunk, és átmenetileg megszűnnek az éjszakai fagyok is, aminek hallatán sokaknak felderülhet az arca. Végre nem kell összehúznunk magunkon a kabátot.

Azonban mégis kicsit szomorú arcát mutatja majd az időjárás, már kedden erősen felhős, borús lesz az ég, és délnyugat felől szórványosan alakulhat ki eső, záporeső – írja a köpönyeg.hu. Ez a jelenség még szerdán is kitart, és 16-17 fok körül alakulhat a maximum hőmérséklet. 

Október 23-án, nemzeti ünnepünkön viszont a legtöbb helyen 20 fok közelében, vagy a fölött alakulhatnak a csúcsértékek, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 22 fokig is felszökhet a hőmérő higanyszála. Dunántúlon még játékosabb lehet az idő, ott nagy területen megerősödik a déli szél, sőt viharos széllökések is lehetnek.

Csütörtökön délutánig csak kevés helyen lehet kisebb eső, zápor, viszont estétől akár zivatar is kialakulhat több helyen. Péntek délelőttig nagyobb területen van esély 10 mm-t meghaladó csapadékra.

A hétvégén mozgalmas idő várhat ránk: több helyen csapadékkal, de legalább az átlagosnak megfelelő csúcsértékkel „kedveskedik” majd az időjárás, ráadásul várhatóan az éjszakai fagyok sem térnek vissza.

 

