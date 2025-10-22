október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

40 perce

Napos, enyhe csütörtöknek nézünk elébe, de estére beborul az ég

Címkék#Október 23#előrejelzés#időjárás

Október 23-án, csütörtökön sokfelé napos, kora ősziesen enyhe idő ígérkezik, délután 20–24 °C-kal. A déli szél többfelé élénk, északnyugaton időnként viharos lehet, késő délutántól–estétől hidegfront érkezik nyugat felől, esővel és záporokkal.

Dobos Zsófia Tünde

Az '56-os forradalom és szabadágharc emléknapján országszerte enyhe, sokfelé napos idő várható, délután több helyen 20–24 °C-ig melegszik a levegő. Késő délutántól, estétől azonban érkezik a hidegfront: nyugat felől egyre többfelé beborul, és estétől, éjszaka már eső, zápor is jöhet. A szél napközben sokfelé élénk, az északnyugati tájakon időnként viharos lökések kísérhetik – írja a HungaroMet.

Időjárás október 23-án
Mintha az egész ország az ősz színeiben pompázna, olyan meleg lesz az időjárás október 23-án
Forrás:  HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldala

Szonok és környéke időjárása konkrétabban

  • Csúcshőmérséklet: kora délután 22–23 °C várható.
  • Reggel: 11–13 °C körüli értékekkel indul a nap.
  • Csapadék: napközben kicsi az esélye; az eső inkább estétől/éjszaka valószínű a fronttal.
  • Szél: déli, délkeleti szél élénkülhet meg, időnként erős lökésekkel.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Napközben változó felhőzetre és hosszabb napos időszakokra számíthatunk, az ország nagy részén 20 °C feletti csúcsértékekkel. Délutántól–estétől nyugatról eső érkezik, az északnyugati megyékben a déli szél egészen megerősödhet, akár 70–75 km/óra körüli széllökésekre is fel kell készülni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu