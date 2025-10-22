1 órája
Napos, enyhe csütörtöknek nézünk elébe, de estére beborul az ég
Október 23-án, csütörtökön sokfelé napos, kora ősziesen enyhe idő ígérkezik, délután 20–24 °C-kal. A déli szél többfelé élénk, északnyugaton időnként viharos lehet, késő délutántól–estétől hidegfront érkezik nyugat felől, esővel és záporokkal.
Az '56-os forradalom és szabadágharc emléknapján országszerte enyhe, sokfelé napos idő várható, délután több helyen 20–24 °C-ig melegszik a levegő. Késő délutántól, estétől azonban érkezik a hidegfront: nyugat felől egyre többfelé beborul, és estétől, éjszaka már eső, zápor is jöhet. A szél napközben sokfelé élénk, az északnyugati tájakon időnként viharos lökések kísérhetik – írja a HungaroMet.
Szonok és környéke időjárása konkrétabban
- Csúcshőmérséklet: kora délután 22–23 °C várható.
- Reggel: 11–13 °C körüli értékekkel indul a nap.
- Csapadék: napközben kicsi az esélye; az eső inkább estétől/éjszaka valószínű a fronttal.
- Szél: déli, délkeleti szél élénkülhet meg, időnként erős lökésekkel.
Napközben változó felhőzetre és hosszabb napos időszakokra számíthatunk, az ország nagy részén 20 °C feletti csúcsértékekkel. Délutántól–estétől nyugatról eső érkezik, az északnyugati megyékben a déli szél egészen megerősödhet, akár 70–75 km/óra körüli széllökésekre is fel kell készülni.
