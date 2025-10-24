Pénteki időjárás: elvonul a csapadék, de marad a szeles, hűvös idő

A köpönyeg.hu tájékoztatása szerint pénteki időjárás változékony arcát mutatja: a hajnali esőzések után ugyan felszakadozik a felhőzet, de délnyugaton még előfordulhatnak záporok. A nyugati szél több helyen megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet 14–15 fok körül alakul, így az őszi kabát nem maradhat otthon.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A hajnali csapadékzóna fokozatosan elvonul, északnyugat felől pedig egyre többfelé kisüt a nap, de a délnyugati tájakon napközben is lehet még egy-egy zápor. A nyugati szél délelőtt több helyen erősen fújhat, ami tovább fokozza a hűvösérzetet.

A nappali maximumok mindössze 14–15 fok körül alakulnak, tehát igazi őszi, friss időre számíthatunk.

Orvosmeteorológia – így hat ránk az időjárás

A hidegfronti hatás sokak szervezetét megterhelheti: a szív- és érrendszeri betegek mellkasi fájdalmat, vérnyomás-ingadozást tapasztalhatnak, a frontra érzékenyeknél pedig fejfájás, szédülés, vagy akár ízületi panaszok is jelentkezhetnek. Aki teheti, pénteken lassítson kicsit, pihenjen többet, és igyon elegendő folyadékot – jól fog jönni a hétvégi regenerálódás előtt.