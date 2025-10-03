október 3., péntek

Fagypárbaj

2 órája

Dermesztő hajnal: mínusz 4,6 fokot is mértek

Címkék#időjárás-előrejelzés#hidegrekord#időjárás

Zabar újra visszavette a hideg trónt! Péntek hajnalban mínusz 4,6 fokkal fagyasztotta meg az országot, míg nálunk, a Jászkunságban „csak” háromfokos mínuszokkal indult a nap. Napközben ugyan 15 fok körül már szelídebb arcát mutatta az időjárás, de estére ismét lehűlésre készülhetünk.

Szoljon.hu

Zabar két nap után legyőzte Lénárddarócot, ugyanis péntek reggel a borsodi helyett a nógrádi községben mérték a legalacsonabb hőmérsékletet, egészen -4,6 fokig esett le a hőmérő higanyszála. Szerencsére ilyen szintű hideg elkerülte térségünket, a hajnali órákban minimum három fokos mínuszokat mérhettünk a Jászkunságban. Napközben nem is maradt fagypont közeli az időjárás, mondhatni már a szokásos módon 15 fok körüli maximumok alakultak.

időjárás péntek délután
Nem kímél minket az időjárás, össze kell húznunk magunkon a cipzárt!
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

Mit hoz nekünk délután az időjárás?

A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint, délkeleti légörvény továbbra is nagyban befolyásolja majd az időjárást, ami azt jelenti. hogy folytatódik a hideg levegő beáramlása. Főként az Alföld tájain vastagodhat meg a felhőzet, de csapadék ennek ellenére sem várható. 

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Ahogy közeledünk az éjszakai órákhoz, úgy lesz egyre hidegebb, térségünkben ismét 10 fokra hül le a levegő hőmérséklete.  Az északi, északkeleti szél fokozatosan veszít majd erejéből, szombat hajnalra keleten is mérséklődik a légmozgás, de marad a hideg idő. Reggel 3-5 fok között alakul a hőmérséklet.

 

 

 

