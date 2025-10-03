2 órája
Dermesztő hajnal: mínusz 4,6 fokot is mértek
Zabar újra visszavette a hideg trónt! Péntek hajnalban mínusz 4,6 fokkal fagyasztotta meg az országot, míg nálunk, a Jászkunságban „csak” háromfokos mínuszokkal indult a nap. Napközben ugyan 15 fok körül már szelídebb arcát mutatta az időjárás, de estére ismét lehűlésre készülhetünk.
Zabar két nap után legyőzte Lénárddarócot, ugyanis péntek reggel a borsodi helyett a nógrádi községben mérték a legalacsonabb hőmérsékletet, egészen -4,6 fokig esett le a hőmérő higanyszála. Szerencsére ilyen szintű hideg elkerülte térségünket, a hajnali órákban minimum három fokos mínuszokat mérhettünk a Jászkunságban. Napközben nem is maradt fagypont közeli az időjárás, mondhatni már a szokásos módon 15 fok körüli maximumok alakultak.
Mit hoz nekünk délután az időjárás?
A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint, délkeleti légörvény továbbra is nagyban befolyásolja majd az időjárást, ami azt jelenti. hogy folytatódik a hideg levegő beáramlása. Főként az Alföld tájain vastagodhat meg a felhőzet, de csapadék ennek ellenére sem várható.
Ahogy közeledünk az éjszakai órákhoz, úgy lesz egyre hidegebb, térségünkben ismét 10 fokra hül le a levegő hőmérséklete. Az északi, északkeleti szél fokozatosan veszít majd erejéből, szombat hajnalra keleten is mérséklődik a légmozgás, de marad a hideg idő. Reggel 3-5 fok között alakul a hőmérséklet.
