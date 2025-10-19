október 19., vasárnap

Nándor névnap

Időjárás

6 órája

Újabb rekordot döntött az időjárás!

Címkék#rekord#fagy#időjárás

Már tegnap is fogvacogva ébredtünk, de most minden eddigit felülmúlt az időjárás.

Dobos Zsófia Tünde

Vágytunk az őszi időjárásra? Megkaptuk! Nem véletlen a fagypont közeli hideg reggel, hisz szombaton hidegfront haladt át felettünk. Ennek köszönhetően pedig megélénkült, néhol már-már megerősödött az északnyugati szél, mellyel jóval hűvösebb és szárazabb léghullámok érkeztek kishazánk fölé – írta meg a HungroMet. De mennyire is volt hideg a hajnali órákban?

Fagypont alatt az időjárás
Szinte az egész ország fagyos kékre váltott, olyan hideg volt az időjárás
Forrás:  HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldala

Ismét rekordot döntött az időjárás

Bár a vármegyénkben szerencsésnek mondhatjuk magunkat, ugyanis a hőmérséklet csak megközelítette a fagypontot, de máshol rendesen be kellett öltözni, ha kilépett a házból. A HungaroMet időjárás-jelentése szerint, a Duna-Tisza közén lévő homoktalaj felett -6.6 fokig süllyedt a hőmérséklet, mely a napi hidegrekordot nem döntötte meg, de az idei szezonrekordot sikerült megugrania.

Aki nem szereti a hideg időjárást, annak némi jó hírrel tudunk szolgálni: napközben nagyrészt derült idő várható, és csak kevés helyen lesz felhősebb az ég, az átlagos hőmérséklet pedig elérheti a 15 fokot is. Így a hét utolsó napja remek alkalmat adhat arra, hogy előre gondoskodjunk növényeinkről, mert az előrejelzés szerint hétfőn ismét cidri lesz.

 

