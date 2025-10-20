október 20., hétfő

Vendel névnap

Fagyos meglepetés: a teljes Alföld kéken virít ezen a térképen, mutatjuk a hajnali legeket

Lénárddaróc és Zabar ismét a legfagyosabbnak bizonyult, de rendkívül fagyos reggelre ébredtek hétfőn a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében élők is. Mutatjuk a rekordközei hőmérsékleteket!

Mit művesz, időjárás? -7,5 fok október közepén?! Borzalmas még olvasni is, nemhogy megtapasztalni. Pedig bizony, két településen fagypont alatt alakult a hőmérséklet hajnalban – írta meg a HungaroMet hivatalos közösségi oldalán. Sőt, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye területén is repkedtek a mínuszok.

Rekordközeli időjárás
Komoly fagyokat hozott az időjárás, két helyen is -7 fok alá csökkent hétfő hajnalban a hőmérséklet
Forrás:  HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldala

Fagyos időjárás – rekord közelébe jutott két település is

A Dunántúl keleti részein és a Dunától keletre is szinte mindenütt fagyott volt reggel az időjárás. A HungaoMet szerint, több helyen -5 fok alá süllyedt a hőmérséklet, Lénárddarócon -7,2, míg Zabarban pedig -7,5 fokig süllyedt a levegő hőmérséklete. Habár ez utóbbi érték elmarad a rekordtól, így is „szépen teljesített a fagyos időjárás” A rekordot még mindig Csákvár tartja, hol 1967-ben, ugyan ezen a napon, -8,0 fokot mértek.

