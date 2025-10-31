1 órája
Szolnokon minden megváltozhat, az időjárás most izgalmas fordulatot vesz
Csütörtök délután hidegfront éri el térségünket, emiatt délután többfelé eső, zápor és erős szél várható. Az időjárás Szolnokon estére fokozatosan megnyugszik, péntek reggel újra napos időre számíthatunk.
A délutáni órákban Szolnokon erősen megnövekszik a felhőzet a közeledő hidegfront miatt. A HungaroMet előrejelzés szerint többfelé eső, záporeső is kialakulhat, miközben a délnyugati szél élénk marad. A hőmérséklet a délutáni órákban még 18–23 fok között alakulhat, de a front átvonulása után gyors lehűlés várható. A holnapi időjárás Szolnokon igazi őszi hangulatot tartogat.
Igazi őszi időjárás Szolnokon
Péntek reggelre a nyugati és délnyugati országrészek fölötti felhőzet északkelet felé húzódik, Szolnokon pedig napos, őszi időjárás várható. Csapadékra nem számíthatunk, a légmozgás gyenge marad. A nappali hőmérséklet 13 és 21 fok között alakul. Jelenleg a holnapi napra vonatkozóan nincs érvényben riasztás. Összességében kellemes, őszi időre számíthatunk
