október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Készülj a meglepetésre

1 órája

Szolnokon minden megváltozhat, az időjárás most izgalmas fordulatot vesz

Címkék#előrejelzés#hidegfront#időjárás

Csütörtök délután hidegfront éri el térségünket, emiatt délután többfelé eső, zápor és erős szél várható. Az időjárás Szolnokon estére fokozatosan megnyugszik, péntek reggel újra napos időre számíthatunk.

Szoljon.hu

A délutáni órákban Szolnokon erősen megnövekszik a felhőzet a közeledő hidegfront miatt. A HungaroMet előrejelzés szerint többfelé eső, záporeső is kialakulhat, miközben a délnyugati szél élénk marad. A hőmérséklet a délutáni órákban még 18–23 fok között alakulhat, de a front átvonulása után gyors lehűlés várható. A holnapi időjárás Szolnokon igazi őszi hangulatot tartogat. 

időjárás Szolnokon
Időjárás Szolnokon: estére kitisztul az ég, holnap pedig akár 20 fok is lehet a délutáni órákban
Forrás: HungaroMet

Igazi őszi időjárás Szolnokon

Péntek reggelre a nyugati és délnyugati országrészek fölötti felhőzet északkelet felé húzódik, Szolnokon pedig napos, őszi időjárás várható. Csapadékra nem számíthatunk, a légmozgás gyenge marad. A nappali hőmérséklet 13 és 21 fok között alakul. Jelenleg a holnapi napra vonatkozóan nincs érvényben riasztás. Összességében kellemes, őszi időre számíthatunk

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu